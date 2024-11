BencH20 di Rubino, la panchina smart per la raccolta dell’acqua piovana made in Basilicata tra i finalisti del premio “Campioni d’InnovAzioni”

BencH20, l’innovativa panchina urbana sviluppata dall’azienda materana Prefabbricati Rubino Tommaso Srl, è stata selezionata tra i finalisti del prestigioso premio Campioni d’InnovAzioni, una competizione di idee nella quale vengono presentate a livello nazionale le soluzioni innovative più meritevoli del panorama italiano. Un riconoscimento importante per un progetto nato a Matera, città patrimonio UNESCO per il sistema di raccolta delle acque sotterranee.

BencH20, infatti, non è solo una semplice panchina: è un elemento d’arredo urbano innovativo pensato per rispondere a una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la valorizzazione della risorsa acqua. Grazie a un innovativo sistema di raccolta dell’acqua piovana, la panchina consente di fare da serbatoio temporaneo per irrigare le aree verdi circostanti in maniera sostenibile, contribuendo alla gestione delle risorse idriche locali tramite approccio distribuito. BencH20 è inoltre dotata di un pannello solare che consente di immagazzinare energia, utilizzabile per ricaricare piccoli dispositivi attraverso delle porte USB. Una soluzione funzionale e visionaria che trova particolare utilità in un periodo di estrema siccità come quello che attualmente colpisce la Basilicata.

“Essere selezionati tra i finalisti del premio Campioni d’InnovAzioni sottolinea l’impegno della nostra storica realtà attiva nella realizzazione di manufatti e opere edili nel portare al centro dell’attenzione l’eccellenza del design italiano e la sostenibilità” hanno dichiarato Annarita, Teresa ed Eustachio Rubino, titolari dell’azienda, che hanno aggiunto “Siamo entusiasti di questa nomina e orgogliosi di rappresentare Matera e la Basilicata in una competizione nazionale che celebra le idee innovative e il valore del Made in Italy”.

La presentazione del progetto avverrà il 15 novembre al Festival Nazionale dell’Innovazione presso l’Aurum di Pescara.