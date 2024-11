Tito, al Cecilia il 10 novembre con Syria e lo spettacolo “Perchè non canti più”

“In questo tributo-concerto si affacciano le strade di Roma, i ricordi dell’infanzia, il primo amore, gli incontri, dalla Magnani a Pasolini…”. Syria unisce note, parole e silenzio reinterpretando – con la sua grande voce – l’indimenticabile repertorio di Gabriella Ferri. Uno spettacolo unico al Cecilia, centro per la creatività di Tito. Domenica 10 novembre, Start h 21:00. Per info e prenotazioni telefonare al 3761798220. Per acquisto online clicca qui.