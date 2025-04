Gioventù Nazionale, Denis Mihai Alecsandru nominato nuovo commissario cittadino di Potenza

La Federazione Provinciale di Potenza di Gioventù Nazionale Basilicata annuncia la nomina di Denis Mihai Alecsandru come nuovo commissario cittadino del Capoluogo di Regione. Questa decisione arriva dopo un attento processo di valutazione con l’intento di ramificare definitivamente il movimento nella Città di Potenza e di portare avanti il lavoro di ascolto, rappresentanza e crescita politica giovanile a livello locale.

‘’Ho avuto modo di conoscere già da tempo Denis e tutti gli altri ragazzi di Potenza e sono contento della loro decisione di proseguire il loro percorso di Lotta sotto le bandiere di Gioventù Nazionale. La sfida di ogni giovane lucano è titanica, perché deve combattere con la sola forza delle Idee contro fenomeni socio-economici che affondano le loro radici in tempi più grandi di noi e, a volte, generati in luoghi lontani dalla nostra Regione. Tuttavia, la nostra fortuna è il nostro modo di rispondere ai problemi: più è insormontabile la vetta, più è grande l’orgoglio che proviamo nel affrontarla e conquistarla. Potenza come tutta la Sua provincia non deve e non può permettersi di perdere la sua tenacia, perché i tempi bui che corrono sembrano sempre più pericolosi ed ogni trincea (politico-sociale-morale) lasciata scoperta è un regalo costosissimo fatto al nemico. Siamo l’ultima generazione combattente della nostra Lucania e, in attesa di tramandare il nostro compito alla prossima, vogliamo farci trovare in piedi.’’ Così il commissario provinciale Parabita.

“Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata e per la quale ringrazio Alessandro Parabita, commissario provinciale di Gioventù Nazionale”, commenta il nuovo coordinatore cittadino. “Il mio impegno – continua – sarà volto a rafforzare il legame tra il movimento e i nostri coetanei, ascoltando le loro necessità e analizzando le problematiche che più di tutte caratterizzano la nostra generazione: lavoro, imprenditoria giovanile e sviluppo del territorio. Con un nuovo circolo potentino di Gioventù Nazionale, proveremo a contrastare la piaga dello spopolamento e la sempre più diffusa prassi migratoria da parte delle giovani generazioni. Il nostro compito, insieme a tutti i tesserati, sarà quello di contribuire alla realizzazione di un futuro migliore per tutta la comunità, potentina e lucana, partendo dalle necessità sociali e portando avanti un’attenta e forte opposizione al governo cittadino di centrosinistra che, dal ballottaggio a questa parte, sta dimostrando di non essere all’altezza del compito che gli è stato affidato. A noi il compito, ora più che mai, di realizzare una svolta generazionale a Potenza, non solo anagrafica ma soprattutto politica”.