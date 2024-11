Coinvolgimento dei cittadini nella protezione e salvaguardia della biodiversità. La Provincia di Potenza in Lettonia per il progetto CIBioGo

Il progetto CIBioGo, di cui la Provincia di Potenza si propone come capofila, mira a rafforzare la partecipazione dei cittadini nella tutela della biodiversità, a salvaguardare le aree protette, a rafforzare i servizi ecosistemici e a facilitare strategie di sviluppo territoriale più rispettose dell’ambiente.

Di conseguenza, è necessario migliorare il coinvolgimento e la cooperazione dei vari stakeholder, nonché dei cittadini, in modo da poter superare la mancanza di consapevolezza riguardo al valore della biodiversità e dei suoi servizi ecosistemici.

In quest’ottica, dei rappresentanti della Provincia di Potenza (capofila del progetto) si sono recati a Valmiera (Lettonia) nei giorni 22, 23 e 24 ottobre per la quarta visita di revisione, il cui tema era “Citizen science and communication campaign”.

La presentazione di varie buone pratiche e visite studio sono state le attività principali tenutesi in Lettonia, con l’obiettivo di presentare al partenariato vari esempi di come i cittadini siano impegnati e coinvolti nella tutela dell’ambiente, attraverso una partecipazione attiva sul campo e collaborando nella raccolta di dati.

Come si è potuto evincere dalle buone pratiche presentate, in Lettonia viene garantito un ampio coinvolgimento delle comunità nella lotta contro le specie invasive, mediante segnalazioni agli esperti delle zone in cui queste sono maggiormente diffuse.

Di grande interesse per la Provincia di Potenza sono state anche le buone pratiche mirate al coinvolgimento attivo dei bambini e dei ragazzi più giovani, con l’obiettivo di migliorare il legame tra l’uomo e l’ambiente attraverso diverse attività ricreative ed educative.

Argomento non nuovo per la Provincia di Potenza, che negli ultimi mesi è riuscita a riscuotere un enorme successo attraverso la diffusa campagna di sensibilizzazione sulla natura spontanea, volta a migliorare la consapevolezza dei cittadini su tutte le questioni relative alla biodiversità e ai cambiamenti climatici.

A gennaio 2025 si terrà a Valencia (Spagna) la quinta e penultima visita di revisione.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web del progetto: https://www.interregeurope.eu/cibiogo