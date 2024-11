A Vietri di Potenza gli operai del Comune raccolgono le olive nel centro abitato: l’olio prodotto verrà donato alla mensa della Scuola

Dalle olive piantate nelle aiuole e piazze vietresi fino all’olio a km 0 che arriva direttamente nella mensa scolastica di Vietri di Potenza. E’ l’ultima iniziativa del Comune, che con i suoi operatori comunali, ha avviato – quest’anno per la prima volta – la raccolta delle olive piantate sul territorio, in particolare nel centro abitate. Non un quantitativo importante, ma comunque di vitale importanza l’obiettivo. L’olio extra vergine prodotto, previa certificazione, sarà utilizzato nella mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo locale, che lo ricordiamo è a Km 0 e plastic free. A darne notizia il sindaco, Christian Giordano: “Voglio ringraziare pubblicamente gli operatori del nostro comune, impegnati nella raccolta delle olive da diverse piante “comunali”. Si tratterà di un quantitativo simbolico ma è utile per far comprendere lo spirito con il quale proviamo ad operare nella nostra comunità”.

A Vietri di Potenza, infatti, da alcuni anni le famiglie potranno conferire un quantitativo di olio prodotto e consegnarlo alla mensa scolastica, per ricevere in cambio alcuni biglietti per la mensa dei propri figli.

“Ricordo – ha sottolineato Giordano – che Vietri di Potenza è Città dell’Olio e nella nostra comunità grazie ad un progetto virtuoso diamo la possibilità ai genitori degli alunni di conferire il proprio olio extravergine (di produzione locale) alle mense scolastiche, previo processo di certificazione ed etichettatura dedicata. In questo periodo tutte le famiglie produttrici di olio extravergine, quando si recheranno nei frantoi vietresi per la molitura, avranno la possibilità di lasciare un quantitativo di olio extravergine prodotto in cambio di un numero di biglietti mensa equivalente”.

Una iniziativa che punta a migliorare la qualità dell’alimentazione dei nostri alunni e a promuovere i prodotti della nostra terra.

E mai come quest’anno, con la raccolta che si annuncia in calo – così come in calo sarà anche la produzione – anche quel poco che produrranno le piante comunali sarà di vitale importanza per l’alimentazione dei più piccoli.

redazione