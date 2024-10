Potentino. Commercio, artigianato, agricoltura e wedding day: dal 24 al 28 ottobre la Fiera Nazionale di Lagopesole

Da giovedì 24 a lunedì 28 ottobre si rinnova l’appuntamento fieristico della Fiera Naz.le di Lagopesole – Città di Avigliano, dedicata all’Artigianato, Commercio, Agricoltura, Servizi ed Enogastronomia.

Giunta alla sua 30a edizione, la Fiera di Lagopesole è l’unica vetrina fieristica che si svolge in Basilicata, attirando visitatori anche dalla vicina Puglia e Campania, e rappresenta per le aziende locali, grandi e piccole, un ottimo trampolino di crescita ottenendo il riconoscimento ed il patrocinio dalla Regione Basilicata.

Come ogni anno, gli spazi della fiera ospiteranno “NOZZEXPO – Wedding Basilicata”, salone totalmente dedicato ai futuri sposi, che avranno la possibilità di conoscere le nuove tendenze in materia di Abiti da Sposo/Sposa, Servizi floreali, Bomboniere, Noleggio Auto, Ristoranti e tutto il necessario per organizzare al dettaglio il giorno più bello della loro vita.

Il settore Artigianato, Commercio presenterà tutte le novità tecnologiche per una casa green, mentre nell’area Agroalimentare saranno ci saranno prodotti Enogastronomici e Street Food Lucano.

Inoltre, in occasione del trentennale, sarà presente un ampio salone destinato al Vintage, Usato ed ExtraSaldi, settore questo in forte crescita in tutta Italia.

Sarà possibile visitare gli stand dalle 16:30 alle 21:00 nei giorni feriali, mentre domenica orario continuato dalle 10:30 alle 21:00.

L’ingresso alla fiera è gratuito escluso la domenica.

Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al numero 328 89.12.734 o sui canali social.