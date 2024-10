Potenza, per l’Autunno Letterario 28 partner per 44 appuntamenti dal 20 ottobre al 5 dicembre

Sono 44 gli appuntamenti che, grazie a 28 partner, il Comune ha inserito nel cartellone dell’Autunno letterario 2024. Un mese e mezzo di iniziative, dal 20 ottobre al 5 dicembre, che vedranno protagoniste culturali della città, associazioni, fondazioni, società e, con loro, circoli, istituti scolastici, gruppi, tutti impegnati in un programma intenso che includere i contenitori culturali messi a disposizioni dal Comune e altri siti, andando a interessare molte aree del capoluogo. “Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile stilare in poco tempo un progetto così articolato, dagli uffici comunali che hanno lavorato senza soluzione di continuità, ai rappresentanti delle diverse realtà culturali di Potenza, grazie al cui impegno comune siamo riusciti a confezionare un calendario ricco, vario e di grande qualità. Il coinvolgimento di tutti è l’obiettivo che l’Amministrazione Telesca ha fortemente voluto sin dall’inizio e sta concretamente realizzando. Prosegue così – aggiunge l’assessore alla Cultura Roberto Falotico – quel coinvolgimento di tutti teso a valorizzare il patrimonio culturale, materiale e, soprattutto immateriale della città, in tutte le sue forme ed espressioni, con la concretizzazione del primo dei ‘cartelloni’ periodici e tematici che abbiamo deciso congiuntamente, dovessero essere espressione dei tanti talenti dei quali Potenza è scrigno. Per questo motivo l’Amministrazione stessa ha chiesto il contributo di tutti, ottenendo importanti apporti, sia di tipo metodologico sia, concretamente, per quel che riguarda la fase di proposta e progettazione.

Un’apertura di grande prestigio è quella che abbiamo riservato a uno dei capisaldi del panorama culturale potentino, e non solo potentino, il Premio Letterario Basilicata. Presentazione di libri, poesia e tutto ciò che concerne l’universo della letteratura. E poi musica, teatro, magia, solidarietà, volontariato, solidarietà in un caleidoscopio di racconti, linguaggi, emozioni, che accompagneranno i potentini alla scoperta di tanti mondi e anche un po’ di loro stessi.

Resto convinto – ha aggiunto l’assessore Falotico – che la progettazione, la programmazione e la realizzazione delle espressioni culturali che una comunità voglia promuovere debbano venire, dalla ‘base’, perché i cittadini, e tutte le forme associative nelle quali risultano attivi, costituiscono la piattaforma necessaria affinché l’azione amministrativa possa essere autentica loro manifestazione, con il popolo chiamato a essere voce, anima, storia, pensieri e sentimenti della società cittadina. Il cartellone degli eventi sarà consultabile sul sito internet del Comune, e sulle pagine ufficiali social dell’Ente.