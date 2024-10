Potenza, una terribile domenica. Quattro morti e sette feriti (di cui due gravi) in due incidente stradali

Tre morti in un incidente stradale avvenuto sulla Potenza-Melfi a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est, un altro decesso a seguito di un incidente avvenuto sotto il cavalcavia della stessa uscita. Una domenica terribile quella di ieri a Potenza. Ai quattro decessi in due incidente, bisogna aggiungere anche numerosi feriti.

Il primo incidente verso le ore 19, sotto un cavalcavia all’altezza dell’uscita di Potenza Est del Raccordo. Qui un ragazzo di Tolve, a bordo di una moto, ha impattato contro un albero nelle vicinanze di una abitazione. Per lui non c’è stato nulla da fare. Aveva 25 anni.

In serata verso le ore 23, l’altro incidente, con un furgone Renault che trasportava alcuni tifosi del Foggia di rientro a casa dopo la partita a Potenza. Al km 2 della Potenza-Melfi uno scontro frontale con una Volkswagen. A perdere la vita tre giovanissimi di 13, 17 e 21 anni. Ma il bilancio parla anche di altre dette persone ferite, tutte trasportate al San Carlo di Potenza. Si trovano ricoverati 2 in terapia intensiva, 1 in chirurgia toracica, 2 in pediatria e 2 in medicina d’urgenza. Sta di a quanto trapelato, sarebbero gravi le condizioni delle due persone che si trovano in terapia intensiva.

“Ho appena appreso del terribile incidente stradale avvenuto a Potenza, una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime”, ha dichiarato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo.

Claudio Buono