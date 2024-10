SNIP SNAP SNOUT 2024 | Il Festival dedicato alle nuove generazioni di Gommalacca Teatro Potenza dal 10 al 13 ottobre

Torna Snip Snap Snout – Tira fuori la tua storia, festival di narrazioni dedicato alle nuove generazioni, nato nel cuore dell’esperimento della direzione artistica partecipata di Gommalacca Teatro a cura di Carlotta Vitale e Mimmo Conte. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto propone alla città di Potenza un ricco cartellone di spettacoli, laboratori, talk e incontri coinvolgenti che si svolgeranno dal 10 al 13 ottobre in varie location della città. Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, patrocinato dal Comune di Potenza e rientra fra gli eventi di Potenza 2024 – Città italiana dei giovani.

Il tema della seconda edizione è quello delle narrazioni nascoste, quelle narrazioni taciute di fronte alle quali non è possibile mostrare indifferenza che racchiudono fascino e profondità; l’obiettivo è portare alla luce quelle narrazioni antagoniste che non si conoscono per paura di un giudizio, per paura di un riscontro negativo e per le quali vale la pena ritornare a un “grado zero” di ascolto, privo di preconcetti.

«Le storie sono i semi del futuro – dichiara Carlotta Vitale, direttrice artistica di Gommalacca Teatro – attecchiscono in terreni fertili e non è possibile ignorarle. Raccontandole ce ne prendiamo cura, affinché qualcuno anni dopo, possa raccogliere i frutti di quell’albero cresciuto. Occorre lasciarsi “trasformare” e “toccare”, ritrovare chi si è perso, ma anche ribellarsi con la “mente narrante” propria dell’essere umano, perché “con qualsiasi meccanismo essa funzioni, la mente umana ha l’esigenza di raccontarsi e di raccontare, non come esigenza culturale, ma come necessità primaria di sopravvivenza” . Le narrazioni nascoste sono portate avanti da coloro che hanno il bisogno di raccontare queste storie, le proprie storie, quelle che re-esistono, che per la loro natura non passiva creano qualcosa di nuovo».

Gli appuntamenti del 10 ottobre si svolgeranno presso la Galleria Civica di Potenza: alle 16:00 ci sarà l’incontro Narrazione – Le narrazioni nascoste, con Futuring Gommalacca la Direzione Artistica Partecipata e Divago + con l’Orchestra Maldestra; alle 17:00 il Talk Che sentimento è l’indifferenza? Azioni e spazi artistici possibili nel sistema carcerario minorile con ospiti e referenti istituzionali dell’Istituto Penale Minorile “E. Gianturco” di Potenza e Carlotta Vitale, Roberta Colucci, Rocco Monetta e Ettore Rinaldi; alle 20:30 lo spettacolo La scelta di Qui e Ora Teatro, una performance in cui il pubblico viene chiamato a sperimentare i meccanismi di lavoro di una direzione artistica: visionare, discutere, operare la scelta, una finzione che produce effetti sulla realtà della propria città.

La seconda giornata del festival (11 ottobre) si aprirà con il talk RE-ESISTERE con Federica Zanetti e Arianna Bonazzi. Federica Zanetti coinvolgerà i ragazzi in una conversazione sul tema delle storie nascoste, quelle narrazioni che partono dal nostro dizionario segreto d’infanzia a proposito delle prime parole che abbiamo imparato, inventato, storpiato. Arianna Bonazzi invece porrà l’attenzione sul tema del teatro re-esistente, un teatro che non si limita a sopravvivere, ma che si trasforma, diventando motore di cambiamento culturale e sociale (Galleria Civica di Potenza, ore 17:00). Alle 20:30 andrà in scena Isotta di Mon Coeur De Bois, compagnia teatrale costituita da figure artistiche provenienti da esperienze diverse ma accomunate da una stessa visione poetica; lo spettacolo è una riflessione sull’amore, un dialogo con un pubblico in bilico tra l’infanzia e l’età adulta alla ricerca di una propria mappa interiore.

NÈOI KAI ÈROS, Cose idealizzate che non sono proprio così è il titolo del talk a cura di Martina Morello, psicologa e sessuologa clinica che coinvolgerà gli studenti del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza in una conversazione sulla sfera sessuale e sui falsi miti che la caratterizzano (12 ottobre – ore 10:30). Alle 17:00 invece avrà luogo il laboratorio di scrittura Storie ribelli. Scritture a margine: lezione/workshop con Arianna Bonazzi presso la Galleria Civica di Potenza; i partecipanti avranno occasione di sgranchirsi le mani e le meningi con qualche esercizio di scrittura ispirato alle parole e alle pratiche di alcune scrittrici che hanno lavorato fuori dal canone e ai margini dell’ufficialità. Alle 20:30 ci sarà la performance Simpatico di e con Nathan Kiboba, comico originario della Repubblica Democratica del Congo e residente a Milano che usa il suo talento per affrontare temi legati all’immigrazione e ai pregiudizi e che presenta uno spettacolo autoironico sul razzismo; alle 22:30 il djset di MSE X in piazza dei martiri con Pater G, evento in collaborazione con Musica Senza Etichetta.

Il festival si concluderà domenica 13 ottobre con la plenaria di restituzione del percorso NEXT GENERATION 2024, progetto innovativo di Risonanze Network che porta un’intera generazione di spettatori, artisti e operatori di età compresa tra i 20 e i 30 anni, a stimolare l’innesco progettuale di inedite pratiche culturali declinate sui propri territori di appartenenza, favorendone il rafforzamento e l’interlocuzione con enti e strutture pubbliche di riferimento. (Galleria Civica di Potenza, ore 10:00).

Tutti gli spettacoli teatrali sono a pagamento:

Intero euro 10 / Intero solidale euro 8

Ridotto euro 7 / Ridotto solidale euro 5

* Il biglietto solidale si applica se porti almeno un bene alimentare a lunga conservazione

* Il biglietto ridotto si applica agli under 25

Biglietti disponibili al Botteghino della Galleria Civica (da un’ora prima dello spettacolo)

I talk e gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico

Prenotazione obbligatoria al 393.3054088

Per ulteriori informazioni

393.3054088