Casa di Comunità, a Vietri di Potenza consegnati i lavori con Asp e Comune. Sorgerà un piccolo ospedale nell’abitato

Sarà presto realtà la Casa di Comunità a Vietri di Potenza. leri mattina, infatti, in via Giovanni Falcone sono stati consegnati i lavori per la sua realizzazione, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro con i fondi del PNRR. La struttura individuata è quella del Poliambulatorio, situato a pochi passi dalla Caserma dei Carabinieri e in pieno centro abitato. Come spiegato dal Sindaco Christian Giordano, alla consegna dei lavori insieme al direttore generale dell’ASP Antonello Maraldo, “si tratta di una importante e strategica opera sociale”. Durante la consegna dei lavori, con la scoperta del telo della tabella degli stessi, è stato spiegato che la Casa di Comunità a Vietri sarà realtà grazie a una virtuosa collaborazione tra le istituzioni, in particolare tra Comuni, Ministero, Regione Basilicata e ASP, che ha portato alla individuazione della sede vietrese.

La struttura offrirà ai cittadini una vasta gamma di servizi sanitari, dalla classica visita medica ai servizi diagnostici primari. Saranno in servizio all’interno diversi specialisti in più settori. Alla consegna dei lavori presente anche l’azienda che realizzerà l’intervento, oltre a cittadini e rappresentanti dell’amministrazione comunale. I lavori dovrebbero concludersi entro un anno.

“Un importante presidio sanitario non solo per la comunità vietrese ma anche per quelle limitrofe. Un segnale di collaborazione di grande rilevanza tra i vari gradi di istituzioni, un segno di maturità politica e istituzionale che restituirà agli utenti benefici importanti in termini di servizi essenziali e sanitari”, ha dichiarato il sindaco Giordano.

Vietri di Potenza, entro fine 2025, avrà la Casa di Comunità, in una struttura che dispone di tre piani di oltre 300 mq per un totale di quasi 1000 mq.