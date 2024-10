I bonus nei casinò online sono davvero vantaggiosi?

Quello dei bonus e delle promozioni nei casinò non AAMS è un argomento davvero dibattuto. I bonus servono ad attirare nuovi giocatori e a fidelizzare chi è già un utilizzatore della piattaforma, ma spesso hanno regole non chiarissime che possono indurre in errore. Considerando che tutti i casinò online, sia quelli esteri con licenza non AAMS che quelli nazionali con autorizzazione italiana, non sono enti di beneficenza, alcuni bonus sono vantaggiosi mentre altri sono realmente difficili da monetizzare. Ad esempio, piattaforme come lamabet casino offrono bonus che possono sembrare invitanti, ma è importante analizzare attentamente i termini e condizioni per evitare sorprese.

Se per il casinò il fine ultimo è acquisire giocatori, per questi ultimi l’obiettivo è spesso quello di riuscire a incassare le vincite ottenute con il bonus stesso. Capire il funzionamento dei bonus è il primo passo per riuscire a incassare soldi gratis con questo tipo di tentativi.

Parametri da considerare nei bonus dei casino non AAMS

Ogni bonus e promozione di un casinò online prevede delle condizioni. L’obiettivo di queste è far giocare il più possibile la persona, in modo da fargli sperimentare l’adrenalina del gioco online. Questo viene raggiunto inserendo tra le condizioni, prima di poter prelevare le vincite che il bonus stesso genera, il cosiddetto requisito di puntata. Questo è in genere il punto più controverso e che spesso induce in errore i giocatori.

Con requisito di gioco si indica il numero di volte per cui il bonus erogato deve essere giocato prima che questo diventi realmente denaro prelevabile. Per esempio, a fronte di un bonus di benvenuto di un casinò non AAMS di 100 euro con un requisito di gioco di 30 volte, l’obiettivo è quello di movimentare la cifra di 100 euro moltiplicata per 30. Questa cifra, nell’esempio 3000 euro, non deve essere versata dal giocatore ma solo movimentata semplicemente giocando. Questo vuol dire che ogni giocata effettuata partendo dai 100 euro genera un movimento che andrà gradualmente a formare il totale da raggiungere per trasformare il denaro bonus in denaro reale, ovvero prelevabile. Questo è il parametro più importante da valutare in un’offerta di un bonus di un casinò.

Il requisito di scommessa non è un valore standard, ogni operatore decide in autonomia. In genere è facile che sia un valore tra le 25 e le 50 volte l’importo del bonus erogato. Non è una somma facile da raggiungere, ma i casinò non sono certo enti di beneficenza. Tuttavia, c’è da considerare che, nel caso il bonus si esaurisca, nulla sarà dovuto dal giocatore, il quale ha comunque avuto la possibilità di giocare gratis. Da questo si deduce anche che la somma finale che si può raggiungere a partire dal bonus può essere anche sensibilmente più alta di quella da cui si è partiti.

Altre cose da considerare

Oltre al requisito di scommessa bisogna considerare altri fattori. Tra questi ci sono il tempo massimo di validità del bonus stesso, gli importi massimi per singola giocata e la percentuale di contribuzione. Quest’ultimo punto è molto importante. Per evitare di incrementare a dismisura il requisito di gioco, alcuni casinò mettono una percentuale massima con la quale la singola giocata contribuisce al raggiungimento del requisito di giocata. La percentuale di contribuzione è in genere applicata a un tipo di gioco, per esempio la roulette, o a specifici giochi di un certo tipo come alcune slot machine particolari.

Tutti i termini e le condizioni di un bonus sono sempre riportati nella pagina della promozione stessa. Nel caso non lo siano, o queste condizioni non fossero sufficientemente chiare, allora è un segno che l’offerta non è così vantaggiosa come sembra.

Il vero vantaggio dei bonus dei casino online

È bello poter vincere dei soldi in maniera gratuita, ma questo non è sempre così facile. I casinò non sono certo opere di beneficenza e quindi i paletti che mettono sulle loro offerte sono spesso molto stringenti e difficili da raggiungere. Tuttavia, il colpo di fortuna può sempre accadere, anche se non deve essere la strategia su cui basarsi. Il vero vantaggio di un bonus di casinò è il poter giocare senza rovinarsi il proprio portafoglio. Questo permette di testare dei giochi o esercitarsi su alcuni tavoli per affinare le proprie strategie. Giocare online è bello, anche se alcuni si fanno prendere la mano e perdono il controllo. Fai in modo che il gioco sia sempre e solo un gioco; se arriva il colpo di fortuna, va bene, ma se non arriva, devi sempre ricordare che è un gioco d’azzardo. Ricordati quindi di non puntare mai quello che non puoi permetterti di perdere.