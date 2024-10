Trasporto scolastico a Picerno, la denuncia dei consiglieri di opposizione: “Gravi disagi per le famiglie, gestione poco oculata dell’amministrazione”

“Le famiglie picernesi stanno affrontando gravi disagi a causa della gestione comunale del trasporto scolastico. Ma l’amministrazione non si rende conto del suo operato”. E’ questa la denuncia dei consiglieri di opposizione Caivano, Capece, Lettieri e Farenga.

“A porre il problema – fanno sapere in una nota – siamo stati noi consiglieri comunali: abbiamo depositato interrogazioni urgenti al sindaco e all’assessore alla pubblica istruzione. E da tempo! Prima, il 5 settembre 2024, ha chiesto lumi il consigliere Capece del gruppo consiliare “Salviamo Picerno!”. Poi, il 18 settembre 2024, i consiglieri Caivano, Lettieri e Farenga del gruppo consiliare “La forza della comunità”.

“Uno sforzo collettivo – sottolineano – che serviva a conseguire una soluzione rapida e a dare una risposta concreta ai disagi che tormentano le famiglie, alle prese con le inefficienze del trasporto

scolastico comunale. Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. I cittadini non hanno visto nemmeno un accenno di soluzione ai problemi sollevati, e l’amministrazione continua a tacere. Fino a quando si potrà andare avanti in questo modo? Avevamo sperato che le risposte arrivassero durante il consiglio del 30 settembre scorso, ma anche in questa occasione, il sindaco e l’assessore competente hanno completamente ignorato le nostre interrogazioni, dimostrandosi sordi ai bisogni dei cittadini”.

I quattro consiglieri di opposizione concludono chiedendo “che le questioni da noi sollevate vengano prontamente affrontate e risolte. Dichiarando, allo stesso tempo, la nostra completa disponibilità a collaborare per trovare soluzioni idonee a risolvere i problemi causati dalla gestione poco oculata di questa amministrazione”.