Il 28 e 29 settembre anche in Basilicata le Giornate Europee del Patrimonio. Quattro appuntamenti nel Potentino e uno a Matera

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), un appuntamento fisso promosso dal Ministero della Cultura per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico e identitario. Il tema di quest’anno, “Patrimonio in cammino”, intende porre l’accento sul valore del nostro patrimonio culturale in continuo divenire.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata propone diverse iniziative.

A Potenza, nella mattina di Sabato 28 settembre, a partire dalle ore 9.00, sarà aperta al pubblico la Villa Romana di loc. Malvaccaro, punto strategico della viabilità dell’antica Potentia. Alle ore 11.00 sarà possibile effettuare una passeggiata urbana che, partendo da Parco dell’Europa Unita, permetterà di arrivare alla villa rivolgendo particolare attenzione ai percorsi che consentivano in passato di mettere in comunicazione i punti più importanti dell’insediamento. Grazie alla felice collaborazione con la Sezione di Potenza del Club Alpino Italiano verrà rivolto uno sguardo all’ambiente circostante per provare ad immaginare paesaggi e antiche prospettive.

A Matera, sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30, presso la sede della Soprintendenza nel complesso di S. Agostino sarà possibile visitare la mostra documentaria “Castello Tramontano: il percorso di tutela” che consentirà di conoscere gli interventi di consolidamento e restauro eseguiti sul castello attraverso fotografie, materiale grafico e documenti d’archivio. L’iniziativa si collega direttamente all’evento, organizzato nelle stesse date dal Comune di Matera, di riapertura del Castello al pubblico.

Il programma di eventi prosegue nella serata di sabato 28 settembre a Pietragalla dove, alle ore 19.00, presso il Palazzo Ducale si terrà l’incontro “Il sito archeologico di Monte Torretta. Un bilancio”. Il convegno, alla presenza di autorità istituzionali della Regione e degli Enti territoriali, ha l’obiettivo di presentare un bilancio del “Pietragalla Project”, progetto di ricerca pluridisciplinare sul sito archeologico di Monte Torretta di Pietragalla, con gli interventi di Agnes Henning (Università Humboldt di Berlino), Vincenzo Capozzoli (Università Sorbonne di Parigi) e Sabrina Mutino (Soprintendenza ABAP Basilicata). Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “La Gorgone” di Pietragalla.

Infine, in tema con “Patrimonio in cammino”, nella mattina di domenica 29 settembre si svolgeranno due escursioni.

La prima sempre a Pietragalla, con raduno alle ore 9.00 presso la Fontana dell’Ardica in loc. San Giorgio, consentirà di raggiungere il sito di Monte Torretta e di apprezzare il contesto paesaggistico e ambientale dominato dalla cinta di fortificazione dell’insediamento lucano. Anche questa iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione “La Gorgone”.

La seconda si terrà invece a Tolve, con partenza alle ore 9.00 dalla villa romana di San Pietro, fino alla villa romana di Oppido Lucano, loc. San Gilio, con un percorso di circa 7 chilometri. Filo conduttore della passeggiata sarà la lavorazione della lana, praticata in questi luoghi fin dall’antichità, e alla quale saranno dedicati lungo il tragitto alcune attività. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni culturali “Archeoclub” di Tolve e “Antigone” di Oppido Lucano.