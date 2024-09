Pizzerie d’Italia 2025 di Gambero Rosso, 9 le insegne lucane. Una con Tre Spicchi: ecco dove e quali sono

Esce la nuova guida Pizzerie d’Italia 2025: tutte le eccellenze e variazioni sul tema del piatto più amato al mondo, a partire da Napoli. 96 i Tre Spicchi, 16 Tre Rotelle e 116 nuove insegne selezionate. 9 i premi speciali, con 15 premiate. Poche ma di qualità le 9 insegne lucane, con 1 Tre Spicchi.

Debutta oggi la guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso: 96 Tre Spicchi, 16 Tre Rotelle e tante novità, con ben 116 nuovi ingressi su oltre 750 insegne censite, che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio disegnando la geografia più autorevole della pizza in Italia, nessuna regione esclusa.

Racconta Pina Sozio, curatrice dell’edizione 2025 del volume dedicato alle migliori pizzerie italiane: “Che vitalità nella pizza italiana. Aperture su aperture, tanti giovani con voglia di emergere e di far emergere i propri territori. Tanto è sfidante e affascinante il terreno pizza che molti bravi chef hanno cominciato a cimentarsi con essa, affascinati sia dalla magia degli impasti, che dalla conquistata libertà nei condimenti. La vulgata del prodotto porta con sé, però, dei rischi di banalizzazione su larga scala. Nella nostra piccola selezione (750 pizzerie sulle oltre 183mila esistenti in Italia, secondo gli ultimi dati del CNA) non ci basta che si usino determinati prodotti noti (e magari non tutti insieme sulla stessa pizza!), così come non ci basta che si faccia quella ricetta o si usi la tecnica di moda. Noi ricerchiamo, e premiamo, chi fa un lavoro di coerenza, chi mette al centro la personalità, le idee, una visione di lungo periodo, anche a costo di non accarezzare il trend del momento e correre qualche rischio in più”.

La Basilicata – Nel suo piccolo, anche la Basilicata, con le sue 9 insegne, contribuisce con le sue tradizioni culinarie locali uniche ad arricchire la pizza con sapori autentici e profondamente legati alla cultura gastronomica lucana.

Lo dimostra su tutte Fandango a Potenza, l’unica eccellenza che ha ottenuto il massimo punteggio: situata in una delle zone di sviluppo della città, la pizzeria rappresenta un punto di riferimento per i cultori della pizza. Le pizze di Salvatore Gatta si caratterizzano per la consistenza croccante e leggera, grazie a un impasto lavorato con farine di alta qualità e una lievitazione che conferisce sapore e digeribilità. L’utilizzo di ingredienti freschi e locali è evidente in ogni morso, con un equilibrio perfetto di condimenti che rispettano la stagionalità.

E lo confermano anche le altre 7 insegne in guida che si avvicinano quasi tutte all’eccellenza con i Due Spicchi, tutte riconferme, come: