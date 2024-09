Salvaguardia della biodiversità, la Provincia di Potenza investe con il progetto del sito Natura 2000 di Lauria

Il progetto destinato a migliorare la fruibilità del Sito Natura 2000 di Lauria diventa realtà. L’area, che ricade nella zona ZSC Lago la Rotonda, di competenza della Provincia di Potenza, vedrà la realizzazione di postazioni di avvistamento corredate di interventi di sistemazione al contorno.

I lavori punteranno al miglioramento della fruizione dell’area attraverso la realizzazione di postazioni di avvistamento faunistico sopraelevate in legno, con funzione di punti di ristoro e di osservazione di specie animali e vegetali. Si prevede, infatti, la realizzazione di due piccole strutture fino a 3,5 x 3,5 metri in pianta e 4,00 metri di altezza per osservazioni avifauna, realizzate con materiali naturali, contestualmente alla sistemazione e al consolidamento del terreno circostante mediante l’utilizzo di muretti a secco.

L’intervento, candidato dall’Ente Provinciale nell’ambito del bando regionale P.S.R. Basilicata Misura 4 – Sottomisura 4.4 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità”, mira a incrementare la fruibilità dell’area attraverso soluzioni efficaci ed eco compatibili.

“Questo progetto, in sinergia con il Comune di Lauria, rappresenta un passo significativo verso la tutela della biodiversità – spiega il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano – Un’occasione unica per migliorare l’esperienza dei visitatori e contribuire alla conservazione di un’area a grande valenza naturalistica. Come Provincia continueremo a promuovere progetti di promozione e tutela delle Aree Protette, in un’ottica di valorizzazione sempre maggiore del nostro inestimabile patrimonio naturale”.