Viabilità nel Potentino, la Provincia di Potenza annuncia l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria dei ponti lungo la SP 32 “della Camastra”

La Provincia di Potenza comunica l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei viadotti “Fontanelle” e “Inferno” situati lungo la Strada Provinciale n.32 “della Camastra”. Gli interventi, rientranti nel Decreto “Ponti”, prevedono un investimento complessivo di € 2.023.482,11.

“Siamo felici dell’avvio di questi lavori essenziali per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità provinciale – dichiara il Presidente della Provincia, Christian Giordano – L’intervento, che includerà il rinforzo strutturale, la sostituzione delle barre di armatura e altre opere necessarie per adeguare i viadotti agli standard di sicurezza, avrà una durata di 9 mesi, durante i quali sarà garantita la massima attenzione per ridurre al minimo l’impatto sul traffico locale. La manutenzione dei viadotti ‘Fontanelle’ e ‘Inferno’ offrirà un livello di affidabilità significativamente migliorato, assicurando, così, una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

Lo rende noto la Provincia tramite una nota stampa.