Potenza, per gli ospiti delle case di riposo un progetto Movimento Sportivo Popolare Italia

L’aumento della vita media e il miglioramento delle condizioni di salute degli anziani pongono nuove esigenze per far pesare meno loro la solitudine, il senso di abbandono in una società che corre sempre più veloce. Grazie a forme di aggregazione, quali giochi, attività motorie e svaghi è possibile favorire piacevoli momenti di socializzazione e distrazione, in particolare nelle case di riposo dove gli anziani si trovano a vivere lontani dalle loro abitudini e attività consuete.

In questo contesto, MSP Italia – Movimento Sportivo Popolare (rappresentato a livello locale dal Comitato Regionale di Basilicata), associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali, impegnato anche nel sociale, ha deciso di promuovere nelle Case di Riposo della Città di Potenza il Progetto “Il Torneo del Sorriso”.

Si comincerà dalla casa di riposo “Il Giardino nel Tempo”, sita in via del Seminario Maggiore venerdì 20 settembre a partire dalle opre 09:00 con le premiazioni finali previste intorno alle ore 11:30, alla presenza del presidente del CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio, del presidente MSP ITALIA CR Basilicata, Giovanni Albini e del delegato nazionale MSP ITALIA, Marcello Brienza.

Si tratta di un Progetto sportivo inteso non solo come intrattenimento, “passatempo”, ma come attenzione particolare all’aspetto relazionale ed esistenziale degli anziani residenti, al fine di mantenere vive le capacità creative dell’individuo.

Da sempre, MSP Basilicata si impegna nel diffondere una Cultura dello Sport come veicolo di inclusione sociale, di benessere e salute psico-fisica, promuovendo attività fisico-motorie e ludico-sportive per l’incentivazione dello “Sport per Tutti”.