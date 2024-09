La Provincia di Potenza sempre più inclusiva e vicina ai cittadini. Istituita la figura del “Garante dei Diritti”

La Provincia di Potenza sempre più inclusiva e vicina ai cittadini con l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone con disabilità” e del “Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, due figure fondamentali per la tutela dei diritti umani

La costituzione dei due Garanti, su proposta del Capogruppo PD della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo, con il pieno sostegno del Presidente della Provincia, Christian Giordano, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli.

Nello specifico, il “Garante dei diritti delle persone con disabilità”, istituito in sinergia con il presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Basilicata, Gerardo Zandolino, svolgerà un ruolo a supporto dell’Amministrazione Provinciale nel segnalare e/o promuovere iniziative a sostegno delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’integrazione ed inclusione sociale. Salvaguardia dei diritti fondamentali, migliori condizioni di vita, contrasto alla discriminazione e garanzia d’accesso a tutti i servizi e le opportunità disponibili nella società; sono solo alcuni dei compiti che la figura del Garante dovrà svolgere in stretta collaborazione con le istituzioni locali, le organizzazioni non governative e le associazioni di categoria per sviluppare politiche e programmi che rispondano alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Parallelamente, la Provincia di Potenza ha istituito la figura del “Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale” che si occuperà di segnalare e/o favorire tutte le iniziative atte ad assicurare la piena promozione e tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con particolare attenzione al contrasto di forme di discriminazione diretta ed indiretta nell’ambito del territorio provinciale. Con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali di coloro che si trovano in stato di detenzione o in altre forme di restrizione della libertà al fine di favorire il loro reinserimento nella società, il garante dei detenuti sarà chiamato anche a svolgere attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando i cittadini alle strutture carcerarie.

“L’istituzione di queste due importanti figure rappresenta un impegno concreto verso la tutela dei diritti umani e la promozione di una società più inclusiva – dichiarano Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ed il Capogruppo del PD, Rocco Pappalardo – I Garanti non solo svolgeranno un ruolo cruciale nell’assicurare che i diritti delle persone detenute e con disabilità siano rispettati e tutelati, contribuendo a migliorare la qualità della loro vita, ma si prodigheranno in azioni di sensibilizzazione volte a favorire lo sviluppo di una società sempre più vicina alle fasce deboli. Siamo orgogliosi di poter offrire loro un supporto maggiore, garantendogli una voce e una protezione adeguata”.