La grande boxe a Tito. Venerdì 20 settembre il confronto internazionale tra Italia e Belgio con il pugile titese Michele Buono

Torna la grande boxe a Tito con il confronto internazionale tra Italia e Belgio il prossimo 20 settembre dalle ore 20.00 presso la palestra Comunale Santa Venere. L’evento promosso dalla Citta Di Tito ed organizzato dalla Five Ring e La Titese Eventi in collaborazione con l’accademia Pugilistica Foglia Team vedrà salire sul ring 12 pugili azzurri dilettanti che affronteranno sulla distanza delle tre riprese gli avversari fiamminghi guidati all’angolo da dal Coach Francesco Camposeo sotto la supervisione del DT Raffaele Bergamasco già selezionatore della nazionale italiana.

Occhi puntati sul pugile titese Michele Buono alla sua prima convocazione in una rappresentativa Nazionale. Titese, classe 2005 è al suo 24° incontro ed arriva a questa sfida con un record di 11 vittorie. Tesserato per la Foglia Team Del Maestro Michele Foglia e del figlio Francesco , è imbattuto da otto match. Le rappresentative Italiana e Belgio saranno ricevuto per un incontro di presentazione nella sala consiliare del comune di Tito dal sindaco di Fabio Laurino giovedì 20 settembre alle ore 11.00. “Siamo pronti ed onorati di ospitare questo importante evento sportivo – annuncia il sindaco – ringrazio gli organizzatori per aver promosso questa manifestazione internazionale e naturalmente tutti i pugili ed i loro maestri che saranno protagonisti nella nostra città”. Tra i protagonisti azzurri per questa sfida ci saranno i campioni italiani Tiberio Nocadello (junior 80 kg), Giuseppe Esposito (Elite71 kg), Ciro delle Curti (Elite 77kg) e Domenico Esposito (Junior 60kg) tutti già selezionati in maglia azzurra unitamente a Mattia Testa (Elite 75kg) e Marco Bevilacqua (Elite 69 kg).

“E’ l’occasione giusta per vedere all’opera pugili azzurri già attenzionati dalla nazionale – spiega il maestro Giuseppe Foglia – Questo confronto sarà utile anche per visionare lo stato di forma e la crescita sportiva di pugili che potranno far parte della nuova nazionale Elite in fase di ricostruzione dopo parentesi olimpica di Parigi 2024”. Ed appunto per visionare i pugili azzurri ci sarà il nuovo direttore tecnico delle nazionali azzurre Biagio Zurlo. “Questa sfida con il Belgio del mio fraterno amico Raffaele Bergamasco rientra in un programma specifico di selezione – fa sapere il D.T. Azzurro – vedere all’opera i nostri pugili in confronti internazionale ci dà l’occasione per sondare nuovi prospetti e per verificare quelli che già sono nel giro azzurro. Sarà un confronto di qualità in quanto nella rappresentativa belga ci sono atleti di grande levatura tecnica alcuni dei quali hanno partecipato a campionati europei e mondiali e finanche alle qualificazioni olimpiche”.