Furti nel Potentino, i Carabinieri arrestano ladro foggiano dopo un inseguimento a Venosa a bordo di un auto rubata

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi capillari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza al fine di porre un argine alla delittuosità contro il patrimonio e vigilare sulle principali arterie stradali che collegano la provincia alle regioni limitrofe.

L’altra notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Venosa hanno notato, in pieno centro abitato oraziano, un’utilitaria con a bordo tre persone le quali, alla vista della gazzella dell’Arma, hanno tentato di allontanarsi accelerando l’andatura. Messi alle strette, i tre si sono lanciati dall’auto dandosi alla fuga a piedi in direzioni separate. Dopo un breve inseguimento, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccarne uno, poi identificato in un 22enne della provincia di Foggia già noto alle Forze dell’Ordine.

La vettura, rubata poco prima dai tre malviventi a pochi isolati di distanza, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Il giovane, al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo, disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto ponendo ai domiciliari l’indagato nei confronti del quale, si ricorda, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Un’operazione fulminea, quella dei Carabinieri di Venosa, che ha dimostrato come la costante presenza sul territorio e l’attenzione data a mezzi e persone continuino a fornire importanti risultati nella lotta al contrasto di ogni forma di illegalità.