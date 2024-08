La musica italiana rappresentata da Pace e Gaudio in Canada. I due musicisti pronti a partire per una importante tournée

Salvatore Pace e Alessandro Gaudio, due talentuosi musicisti italiani, il primo lucano, si preparano a intraprendere una straordinaria tournée in Canada. Dal 29 agosto al 5 settembre, i due artisti porteranno la loro musica al prestigioso Carrefour Mondial de l’Accordéon, che si terrà in Quebec. Il duo, noto per il loro stile unico di World Music, presenterà brani di propria composizione, eseguiti con il loro inseparabile organetto. La loro musica, che fonde tradizioni musicali di diverse culture, promette di incantare il pubblico canadese con melodie coinvolgenti e ritmi affascinanti. Oltre a esibirsi al Carrefour Mondial de l’Accordéon, Pace e Gaudio avranno l’onore di suonare per il Consolato Italiano della Cultura, rappresentando con orgoglio la ricca tradizione musicale italiana all’estero. Questa tournée non solo rappresenta un’importante opportunità per i due musicisti di far conoscere la loro arte a un pubblico internazionale, ma anche un’occasione per rafforzare i legami culturali tra Italia e Canada. Con il loro talento e la loro passione, Salvatore Pace e Alessandro Gaudio sono pronti a lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori canadesi. Non perdete l’occasione di assistere a queste straordinarie performance e di vivere un’esperienza musicale unica nel suo genere. Buon viaggio e buona musica a Salvatore Pace e Alessandro Gaudio!