Slot machine online con bonus d’acquisto su Frumzi

I giri gratis sono la meccanica di base della maggior parte delle slot machine e offrono agli utenti opportunità avanzate di vincita. Quando vengono attivati, entrano in gioco regole e funzioni aggiuntive. Tra queste vi sono moltiplicatori, jackpot, wild in espansione, ecc. Molti giri nelle slot machine vengono effettuati prima di passare al round bonus. Una volta terminato, la macchina cambia in una nuova. Avendo capito la popolarità di questa meccanica, i fornitori con cui Frumzi Casino collabora hanno iniziato a fornire a Frumzi slot con bonus buy-in, in cui è possibile passare direttamente ai giri gratuiti.

La storia della comparsa delle slot con bonus d’acquisto

L’autore della prima slot machine con la possibilità di acquistare giri gratuiti è stato il provider Big Time Gaming. Questo sviluppatore è già riuscito a segnare l’introduzione della meccanica dei Megaways, che ha rapidamente guadagnato popolarità nel settore dell’intrattenimento del gioco d’azzardo. La soluzione funzionale successiva non ha avuto meno successo. Dopo il rilascio della slot White Rabbit nel 2017, questo dispositivo ha conquistato immediatamente i primi posti tra i più popolari in tutti i casinò online del mondo. La slot è molto popolare anche su Frumzi. Oltre alla possibilità di acquistare bonus, la macchina offre agli utenti la funzione Megaways. L’espansione dei rulli permette di formare quasi 250 mila linee.

L’idea del BTG, visto il suo successo, iniziò presto a essere adottata da altri sviluppatori. Hanno implementato la meccanica nelle nuove versioni e l’hanno aggiunta alle macchine esistenti. Il più attivo in questa direzione è Pragmatic Play. La possibilità di acquistare un bonus è prevista in quasi tutte le slot fornite dallo studio di Frumzi.

Come funziona l’acquisto dei bonus nelle slot machine

Prima di utilizzare questa funzione, il giocatore deve creare un conto al casinò. Senza un conto, le slot possono essere lanciate in modalità demo. In questo caso, per le scommesse si utilizzano fiches condizionali prive di valore monetario. Le versioni di prova sono pensate per testare le macchine e familiarizzare con i loro meccanismi.

La scelta di un sito per la registrazione deve essere effettuata tenendo conto di decine di criteri. Si tratta della presenza di una licenza, del numero di bonus e delle relative condizioni di puntata, della varietà di intrattenimento, della velocità di prelievo, del numero di sistemi di pagamento, ecc.

Dopo aver creato un account su Frumzi, per attivare i giri gratis devi:

Avvia la slot. Fallo in modalità standard. Determina l’entità della puntata. Attraverso l’interfaccia devi modificare il costo di un giro. Attiva la funzione. Nella parte sinistra o destra dell’interfaccia sarà presente un pulsante responsabile dell’acquisto. È necessario cliccare su di esso e confermare l’addebito sul saldo.

L’utente paga i giri gratis con i propri fondi. Il costo di attivazione della funzione è diverso ed è pari a una media di 100 puntate iniziali.

Sebbene molti giocatori siano convinti che, acquistando un bonus, l’RTP della macchina aumenti e che i giri gratuiti abbiano maggiori probabilità di portare a una vincita tangibile, non è così. Indipendentemente dal fatto che i giri gratuiti vengano attivati tramite scatter o tramite acquisto, la macchina mantiene le caratteristiche di base. Questo vale per l’RTP, la volatilità e il numero di linee.

Per i risultati delle rotazioni nei giri standard e nei giri gratuiti è responsabile l’HSC. Influenzare il suo lavoro non può riguardare né il casinò, né gli utenti. Non puoi aspettarti che l’acquisto di un bonus sia più favorevole della sua attivazione manuale. I rischi sono presenti in entrambi i casi.

Per avviare la funzione bonus nei giri standard, due, tre o più scatter devono cadere contemporaneamente sui rulli. Dopodiché, iniziano i giri gratis. La probabilità di ottenere questo numero di scatter varia da una macchina all’altra. In alcune slot non è raro dover fare centinaia di giri prima che la funzione venga attivata. L’acquisto di giri gratuiti ti dà l’opportunità di entrare subito nel vivo della funzione. Ciò comporta un potenziale risparmio di tempo e denaro nel bankroll.