Not(t)e d’Estate, a Pignola il 24 agosto con Mino Abbacuccio, i Radio Rocket e i Musicamanovella per una serata imperdibile

A Pignola, la seconda edizione di “Not(t)e d’Estate”. L’Associazione Giovanile “Young Minds” torna con Mino Abbacuccio, i Radio Rocket e i Musicamanovella, per una serata da non perdere

Una nuova “NOT(T)E D’ESTATE” si terrà sabato 24 Agosto 2024 a partire dalle ore 21:00 in Piazza Risorgimento a Pignola, una serata piena di emozioni, musica, danza e arte organizzata dall’associazione “Young Minds – Events&Co.”

Si parte alle ore 19:00 lungo le vie del centro con lo spettacolo itinerante della Quattroperquattro Street Band e Miriam Ladik. Alle ore 21:00, in Piazza Risorgimento, inizierà lo spettacolo di varietà presentato da Gerardo Abbandonato.

Sul palco si altereranno i bambini del Coro “L’Ottava Nota”, un progetto nato dall’idea di Donatella Abbandonato con particolare attenzione all’inclusività tramite il “canto” nella lingua dei segni insegnata da Giuliana Viggiano; le coreografie della scuola di ballo “Danza Maeva” della M. Bonitatibus e i testi e musiche del cantautore potentino Kaloxs, vincitore dell’edizione 2024 del festival “punta di Stelle” di Cervia.

Durante la serata verrà consegnato il premio “Giovane Pignolese dell’Anno” a giovani che si sono particolarmente distinti nell’ambito lavorativo, sportivo e culturale e il “Premio alla Carriera” alla band pignolese che da 20 anni si esibisce con vitalità ed energia nel suo peculiare repertorio folk-rock: i Musicamanovella.

Superospiti della serata, con un momento di comicità, direttamente da Made in Sud saliranno sul palco I Radio Rocket e Mino Abbacuccio.

“Una delle maggiori sfide è sicuramente quella di motivare i giovani a partecipare attivamente alla vita associativa, spesso in competizione con altre attività e interessi. – dice Danilo Logiodice, presidente dell’associazione – Probabilmente siamo immersi in una mentalità non ancora in grado di correre alla loro velocità. L’associazione “Young Minds – Events&Co.” è fortemente convinta che investire nei giovani significa investire nel futuro: valorizzando le loro competenze e le loro idee puntiamo a costruire una società più inclusiva, più solidale e innovativa.

Vi aspettiamo numerosi a questa serata che offrirà spettacolo e divertimento per tutte le età e per tutti i gusti”.