A Viggiano tutto pronto per la XV edizione di “Vino Sotto Le Stelle”. Appuntamento al 20 e 21 agosto

L’evento, organizzato come di consueto dal Consorzio di tutela e valorizzazione del vino Doc “Terre dell’Alta Val d’Agri” in collaborazione con il Forum Giovanile di Viggiano e patrocinato dal Comune di Viggiano, rappresenta un appuntamento irrinunciabile per l’estate viggianese e dell’intero comprensorio.

Nei giorni di Martedì 20 e mercoledì 21 agosto, la suggestiva cornice del centro storico di Viggiano, tornerà ad indossare il vestito delle grandi occasioni grazie ad un rinnovato percorso di degustazione dei sette marchi Doc che costituiscono l’importante realtà del consorzio. Sarà possibile, inoltre, accompagnare la degustazione con i prodotti tipici della tradizione locale e con tanti momenti di intrattenimento e buona musica.

Una due giorni da non perdere, per una nuova estate. Sarà possibile assaporare i migliori vini locali, immergendosi in una degustazione che vi porterà alla scoperta dei segreti dei nostri vitigni. Dalle profonde tonalità dei rossi ai delicati bianchi, ogni sorso racconterà la storia della terra. “Lasciatevi conquistare dai sapori autentici dei piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Ogni boccone sarà un viaggio nei colori e nelle tradizioni del nostro territorio, celebrando il connubio perfetto tra vino e cibo. La serata sarà allietata da musica dal vivo, creando un’atmosfera magica che vi farà sentire parte di qualcosa di unico e speciale. Scopri l’incanto di una serata indimenticabile a Viggiano”. fa invece sapere il Consorzio.