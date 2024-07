Nuoto Pinnato, importanti risultati per gli atleti lucani al campionato nazionale in Piemonte

Nel meraviglioso scenario del lago di Viverone, lo scorso weekend, la FIPSAS ha organizzato i Campionati Italiani di Nuoto Pinnato in acque libere, che con questo appuntamento chiude l’anno agonistico 2023 2024.

A rappresentare la Basilicata le uniche due società titolate a praticare la disciplina del nuoto pinnato, la Società Nazionale di Salvamento sez. Maratea e la HydroSport. I ragazzi sono allenati da Allenatori FIPSAS, Qualificati con esperienza e competenza, si sono presentati al fischio di inizio sono stati Casaletto Alfonso, Parigiano Gaetano, Potenza Carlo, Grieco Giovanni, Lorusso Aurora e Lorusso Clelia nelle distanze di 1000 mt, 3000 mt e la Elimination Race 150.

Per ognuno di loro grandi soddisfazioni che ripagano i sacrifici che con dedizione e passione riversano in questo sport, nella nostra regione incomprensibilmente ghettizzato.

Nello specifico per Casaletto Alfonso due medaglie nei 1000 m e nei 3000 m nella categoria Master 40, per Gaetano Parigiano 1 posto nella categoria Senior e 3 posto Assoluto nei 3000 mt, per Potenza Carlo uno straordinario miglioramento dei tempi personali, per Grieco Giovanni 6 posto nella categoria Junior,

Lorusso Aurora 4’ posto Assoluto nella terza categoria, e un 9º posto assoluto per Lorusso Clelia nella seconda categoria. I ragazzi si allenano nel complesso alberghiero hotel Bouganville Picerno gestita dalla HydroSport e nella piscina comunale di Viggiano ed il presidente Mauro Fortarezza ha volontà di incrementare le attività presenti nelle piscine di sua gestione, con il nuoto pinnato nelle prossime stagioni agonistiche.

Un plauso alla nostra rappresentanza lucana.