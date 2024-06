La studentessa lucana Bianca Leoci vince il concorso nazionale “Matteotti per le scuole”

La studentessa lucana Bianca Leoci, del liceo delle Scienze umane “Rosa-Gianturco” di Potenza, si è classificata prima al concorso nazionale “Matteotti per le scuole” edizione 2023/2024 promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Matteotti.

La lucana ha vinto il premio per la sezione multimediale assegnato in una significativa edizione del Premio. Quest’anno, infatti, si è celebrato il centenario della morte di Matteotti, avvenuta per mano fascista il 10 giugno 1924.

Per la studentessa l’emozione più grande è stata entrare nella Camera dei Deputati.

Ma per il liceo Rosa-Gianturco non si tratta del primo riconoscimento a livello nazionale.

Ascolta il podcast: https://open.spotify.com/ episode/7I0m2pIpR4DjLzobwJ7tcM