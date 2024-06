Potenza, in Questura consegnate le medaglie di commiato ed i fogli di congedo al personale della Polizia di Stato in quiescenza

Il Questore della provincia di Potenza Giuseppe Ferrari ha salutato il personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Nell’occasione sono stati consegnati la Medaglia di Commiato del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. all’Assistente Capo Tecnico Coordinatore Leonardo Lorusso ed il Foglio di congedo al Sovrintendente Capo Tecnico Coordinatore Giacomo Rosa. Ai colleghi Lorusso e Rosa i ringraziamenti del Questore per il lavoro svolto e per l’impegno assicurato nell’arco della loro vita professionale. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta alla presenza del Dirigente degli Uffici, ultime sedi di servizio del personale interessato, il Capo di Gabinetto Vice Questore Michele Geltride.

Assistente Capo Tecnico Coordinatore Leonardo Lorusso– Entrato in Polizia il 29 maggio 2001 in qualità di Allievo Operatore Tecnico. Al termine della frequenza del corso presso la Scuola Allievi Agenti di Senigallia, viene assegnato, come prima sede, alla Questura di Trento, dove nel 2011 consegue la qualifica di Collaboratore Tecnico e dove rimane fino a gennaio del 2014, anno del suo trasferimento alla Questura di Potenza. Qui presta servizio fino alla data del suo collocamento in quiescenza, transitando nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato, presso l’Ufficio di Gabinetto/Centralino.

Sovrintendente Capo Capo Tecnico Coordinatore Giacomo ROSA – Entrato a far parte, in qualità di Allievo Agente, dell’Amministrazione della P.S. l’8 maggio 1990. Dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste viene trasferito alla Questura di Napoli, dove presta servizio fino al 1993 anno del suo trasferimento alla Questura di Potenza. Presso la nuova sede viene assegnato prima all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi all’Ufficio di Gabinetto prestando servizio presso l’UPGAIP (Ufficio Provinciale Gestione Automatizzata delle Informazioni di Polizia) e successivamente presso il Centralino. Nel 1999 transita, dopo il corso di formazione, nei ruoli tecnici della Polizia di Stato. Dal 2012 al 2021 presta servizio presso la Sottosezione Autostradale di Eboli (SA) per poi essere ritrasferito, nel 2021, alla Questura di Potenza, in qualità di Sovrintendente Capo Tecnico Coordinatore, ed assegnato all’UPGAIP.