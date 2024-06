Basilicata, 21 milioni per le nuove iniziative imprenditoriali e per rafforzare imprese esistenti. Al via le domande

Basilicata in Podcast, Mini-Pia: aperto lo sportello telematico

Al via la richiesta di accesso ai contributi per le imprese

È attivo lo sportello telematico per la richiesta di accesso ai contributi dell’avviso pubblico della Regione Basilicata MINI PIA, “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi” a favore delle imprese. La finalità della misura è la definizione delle procedure attuative per selezionare gli interventi indirizzati sia al rafforzamento delle imprese esistenti, sia alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio lucano. Attraverso il Pacchetto integrato di Agevolazioni, le imprese potranno presentare un unico Piano di Sviluppo Industriale articolato in Progetti specifici e richiedere contributi finanziari per la realizzazione di investimenti produttivi, per l’acquisizione di servizi innovativi e di trasferimento tecnologico e per lo sviluppo di competenze attraverso la formazione.

La copertura finanziaria degli oneri connessi all’Avviso Pubblico è pari a € 21.000.000,00 a valere sui fondi FESR FSE+ Basilicata 2021-2027. Lo sportello resterà aperto fino alle ore 18,00 del prossimo 13 settembre. Per tutti i dettagli si invita a consultare il testo integrale dello stesso nella sezione avvisi e bandi del sito della Regione Basilicata.

Ascolta il podcast: Mini-Pia, aperto lo sportello telematico • Basilicata in Podcast (spotify.com)