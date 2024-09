Stand gastronomici, laboratori, gara culinaria e l’imperdibile show di Gigione: a Satriano di Lucania il 6 ottobre la festa dedicata alla Pizza Chiena Satrianese

Il 6 ottobre 2024, il borgo lucano ospiterà la seconda edizione di Chiena, la festa dedicata alla Pizza Chiena Satrianese, regina della tradizione gastronomica locale. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’evento torna con un programma ancora più ricco di attività, laboratori e momenti di degustazione, per celebrare la pizza chiena e altre specialità tipiche del territorio.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con il convegno di presentazione del prodotto “Pizza Chiena Satrianese”. Durante l’incontro verrà ufficializzato il Riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) per questo prodotto, simbolo della cultura culinaria locale. Il convegno sarà l’occasione per discutere il valore della pizza chiena come elemento distintivo della gastronomia satrianese e il suo potenziale per promuovere il territorio.

Tradizionalmente preparata durante il periodo pasquale, la Pizza Chiena di Satriano è oggi richiesta tutto l’anno grazie al suo sapore inconfondibile, che la distingue da altri prodotti simili del Sud Italia. Caratterizzata da un esterno dorato e croccante, nasconde un ripieno morbido e gustoso, si prepara con pochi semplici ingredienti: farina di frumento, acqua e crisc’ (lievito madre), uova, formaggio pecorino e vaccino, salame satrianese e prezzemolo.

Alle ore 11:00 si terrà “Mani in pasta”, un laboratorio intergenerazionale di Pizza Chiena e Taralli Satrianesi a cura dell’associazione Lueteb, dove tutti potranno mettere alla prova le proprie abilità culinarie. Un momento educativo e divertente, ideale per adulti e bambini. Alle ore 13:00 apriranno gli stand gastronomici, che insieme alla pizza chiena offriranno una vasta gamma di piatti tipici locali dai primi al dolce, con alternativa vegetariana.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, il Pizza Chiena Show sarà un’entusiasmante gara culinaria in cui i partecipanti si sfideranno nella preparazione della pizza chiena, sotto l’occhio attento di una giuria tecnica. La festa sarà animata per tutta la giornata da musica dal vivo. A salire sul palco saranno Vito Laurino, Salvatore Pace Band e l’amato cantante Gigione, pronti a far ballare e divertire il pubblico. Parallelamente, sarà possibile partecipare alle visite guidate al Museo a Cielo Aperto dei murales, con disponibilità di guida in LIS. Una splendida occasione per scoprire il patrimonio artistico del borgo e conoscere meglio la sua storia.

“Vi aspettiamo numerosi il 6 ottobre a Satriano di Lucania per vivere una giornata all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità!”, fa sapere l’organizzazione. Per partecipare ai laboratori e alla gara culinaria, è possibile contattare Antonella Romaniello al numero 3334011954. Per prenotare, invece, le visite guidate al Museo a Cielo Aperto, con possibilità di guida in LIS, contattare Lucane Avventure al numero 3889742029.