Sono diversi i Sindaci della Basilicata che, visto il maltempo e le nevicate che stanno interessando quasi tutta la regione, stanno predisponendo la chiusura delle scuole. Al momento è stata emanata ordinanza di chiusura per domani, sabato 21 gennaio 2023, nei Comuni di: Potenza (di ogni ordine e grado, anche asili nido), Moliterno, Senise (già chiuse per problemi alla rete idrica), Lauria, Tito, Avigliano, Balvano, Brienza, Bella, Latronico (notizia in aggiornamento)..

redazione