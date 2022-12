Arti digitali, il Festival OniricaLights di scena a Potenza. Appuntamento al 28 e 29

Due luoghi simbolici della città di Potenza saranno il palcoscenico di OniricaLights, una manifestazione che si muoverà dal Covo degli Arditi per concludersi alla Cattedrale di San Gerardo nei giorni 28 e 29 dicembre. Il festival di arti digitali è organizzato dalla società Onirica Srl, con il contributo di Labirinto Visivo Aps e il supporto tecnico di Sonora Service. Artisti visuali della scena nazionale e internazionale animeranno la due giorni di OniricaLights/, un progetto artistico che punta l’attenzione sulle arti digitali e performative per aprire una riflessione sui nuovi linguaggi della creatività applicati alla valorizzazione dei territori. Il Covo degli Arditi a Piazzale Romagna, dalle ore 20:30 di mercoledì 28 prenderà vita e si trasformerà attraverso giochi visivi e immagini conturbanti riprodotte dai collettivi artistici Sublime Tecnologico e Field A1 e dai visual designer Matteo Speciale e Michele Boncompagni, manieristi con un unico obiettivo: rompere la regolarità razionalista dell’ex Ospedale Psichiatrico attraverso la creazione di una nuova geometria delle emozioni.

In un luogo iconico del centro storico – il Largo Duomo -, giovedì 29 dicembre si svolgerà la seconda tappa del festival. Qui, infatti, dalle ore 18:00 sarà presentato in anteprima Realverso Lucanum (della software house iInformatica srl) in connessione con l’istallazione artistica Breath. È questo un progetto che lega insieme i mondi virtuale-reale, per invitare gli utenti a conoscere i nostri borghi partendo dal metaverso e dalle sue potenzialità. Dalle ore 21:30 l’evento conclusivo del festival, a cura di Noisecapes: sulle note del vj Inner8 (Daniele Antezza) si esibiranno in un live projection mapping sulla facciata dell’episcopio i Warshadfilm, i quali mixeranno documentari in pellicola sulla Basilicata, conservati presso la Cineteca Lucana, in un flusso immaginifico e straniante. Il progetto vanta il contributo della Regione Basilicata, oltre al patrocinio da parte del Comune di Potenza, della Provincia di Potenza, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Basilicata e del cluster Basilicata Creativa. Gli eventi sono ad accesso libero. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.oniricalights.it.

Per maggiori informazioni –> Claudio Buono 3488992218 // Rocco Pascale 3459732927