Potenza, mietitrebbia prende fuoco in un campo e provoca incendio che coinvolge anche un casolare

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, nel pomeriggio ieri alle ore 15.30 circa, sono intervenuti per l’incendio mietitrebbia in c.da Botte a Potenza. I VV.F. arrivati sul posto, hanno trovato una mietitrebbia completamente avvolta dalle fiamme. La macchina agricola ha preso fuoco mentre operava, di conseguenza l’incendio si è propagato ai campi attigui coinvolgendo anche un vecchio casolare adibito a deposito, per poter contenere le fiamme è stato necessario l’intervento di undici unità con una autopompa, due fuoristrada ed un autobotte, a scopo precauzionale è stato richiesto anche l’intervento del DOS VV.F. (Direttore Operazioni Spegnimento) per un eventuale intervento aereo. Sul posto anche una squadra di volontari della Protezione Civile di Potenza.