Potenza, dal 6 luglio le seconde dosi del vaccino in via Roma e non più nel tendone del Qatar

AVVISO: SOMMINISTRAZIONI SECONDE DOSI PRENOTATE AL “QATAR” DAL 6 LUGLIO SPOSTATE IN “VIA ROMA”

L’Asp Basilicata comunica che da martedì 6 luglio 2021, tutti i cittadini che avevano prenotato la somministrazione della seconda dose di vaccino anti Covid presso la tensostruttura del Qatar di Potenza, dovranno recarsi invece presso il punto vaccinale ubicato nel centro sportivo “R. Mazzola” di via Roma a Potenza. Gli utenti dovranno presentarsi lo stesso giorno e alla stessa ora stabiliti per la seconda dose: varia solo il punto vaccinale. L’avviso vale per tutte le tipologie di vaccino. Si raccomanda di presentarsi muniti di tessera sanitaria, codice fiscale documentazione (moduli A, B, C e D) ed, eventualmente, del tesserino rilasciato al momento della somministrazione della prima dose. Tale variazione sarà valida fino ad eventuale nuova comunicazione.

Link per scaricare i moduli A, B, C e D – cliccando qui