Basilicata probabile ‘zona gialla’ dal 23 aprile. Bardi: “Modello lucano copiato in tutta Italia, avanti così”

“Io penso che il ripristino della zona gialla si possa fare il prossimo venerdì, 23 aprile, per riaprire definitivamente il 26 aprile”: lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando con la trasmissione “Un giorno da pecora”, in onda su Rai Radio1. A riportarlo è Ansa. Interpellato sulla riaperture, Bardi ha spiegato che “si parla di farle verso fine aprile, credo – ha aggiunto – che sapremo delle date più precise verso il 20 aprile”.

Inoltre, il governatore Vito Bardi, in una nota stampa, ha definito il lavoro della Basilicata nell’emergenza un “Modello copiato in tutta Italia”. “Da giorni – dichiara Bardi – sui giornali e tg nazionali si parla del ‘Modello Basilicata’, ormai copiato in tutta Italia. Abbiamo avuto coraggio e abbiamo stupito tutti: abbiamo vinto una sfida e insieme possiamo vincere la battaglia contro la pandemia e tornare a vivere. Prudenza, responsabilità e orgoglio lucano. Avanti! Ieri primo giorno di somministrazioni prenotate e record assoluto di vaccinazioni in Basilicata, ben sopra la media nazionale. Il ‘modello’ funziona. Grazie a Poste Italiane e ai lucani”, ha concluso il presidente della Regione Vito Bardi.

redazione