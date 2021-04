Covid-19, da domani Basilicata in ‘zona arancione’. Per Picerno verrà chiesta la proroga della ‘zona rossa’

Mentre il resto della Basilicata da domani sarà ‘zona arancione’, Picerno potrebbe continuare a restare nella fascia con più restrizioni, vale a dire in ‘zona rossa’. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che ha informato la cittadinanza che “domani il comitato tecnico scientifico regionale proporrà la proroga di una altra settimana della zona rossa per il territorio di Picerno”, che sarà adottata con ordinanza del governatore regionale Vito Bardi. Il tutto, per i tanti casi di positività e per cercare di fermare al meglio i nuovi contagi. Picerno è classificato in zona rossa dal 28 marzo scorso. Intanto, nel giorno di Pasquetta si è tenuta la prima giornata di screening sulla popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo. 213 tamponi sugli alunni, tutti con esito negativo, e 35 sul personale scolastico, tutti negativi. Si continuerà anche nella giornata di lunedì, e al termine, fa sapere l’amministrazione comunale, “sarà fatta una valutazione in relazione alla riapertura in presenza delle scuole fino alla 1^ media, così come stabilito dal nuovo DPCM”.

Claudio Buono