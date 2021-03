Picerno e Potenza, continuano gli appuntamenti di Radio Itigeo dell’I.I.S. Einstein-De Lorenzo. Appuntamento il 25 marzo con “Dante Pop”

Possono dei ragazzi di un istituto tecnico tra un click del pc, una fumante soluzione chimica, un rombo di motore, uno scintillio di Arduino, una misurazione territoriale.. pensare al più grande poeta della letteratura italiana? Sì… possono farlo, non solo perché ricorre e si apre una settimana dedicata a colui che ha cambiato il corso della nostra storia, il sommo padre della nostra lingua, Dante Alighieri, ma perché sono ben consapevoli dell’importantissima eredità culturale da lui lasciata.

La redazione di “Radio Itigeo Potenza-Picerno”, attiva dal 2017 e formata da docenti e studenti dell’Istituto Superiore “Einstein De Lorenzo” di Potenza, ha pensato di omaggiare Dante Alighieri in un modo inedito e al passo con i tempi che viviamo, attraverso uno strumento che si è rivelato potente ed innovativo, in grado di raggiungere tutti senza coercizioni ma per il puro piacere dell’evocazione della parola: la radio. Studenti e docenti, durante il programma “Dante pop”, in onda giovedì 25 marzo (“Dantedì”) alle ore 16,30 sul canale spreaker Radio Itigeo Potenza-Picerno, cercheranno Dante nelle canzoni che appartengono ormai alla storia della canzone italiana e che abitano ormai quotidianamente il nostro vissuto. Perché lui, il magico fiorentino, è presente più di quanto pensiamo nel nostro quotidiano, permeando il pensiero di tutti gli artisti italiani, specie nella musica. Un percorso culturale e musicale ispirato al lavoro del professor Trifone Gargano e al suo “Dante pop” (Progedit 2018) , un libro in cui i riferimenti letterari danteschi nella produzione cantautorale italiana sono analizzati nel dettaglio, nella consapevolezza di quanto gli italiani e i loro spiriti siano eredi della sua grande inventiva.

Non è l’unica iniziativa dell’Istituto. Gli studenti, infatti, hanno prodotto anche un calendario in cui le immagini della pandemia in corso incontrano le parole della “Commedia”, in un crescendo emotivo che svela la straordinaria contemporaneità del messaggio dantesco. E ancora, una riscrittura del primo canto della “Commedia” ispirata a luoghi e personaggi potentini.

Il tutto per affermare quanto, tra i poeti della nostra tradizione letteraria e sebbene a 700 anni dalla sua scomparsa, Dante sia e rimanga un punto di riferimento imprescindibile ancora oggi per tutti noi.