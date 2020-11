Maratea, la denuncia di alcuni cittadini: “Nella frazione Massa parco giochi abbandonato all’incuria e degrado”

Ci scrivono alcuni cittadini di Maratea, che denunciano lo stato di abbandono del parco giochi situato nella frazione Massa. Di seguito, la lettera.

Degrado, incuria ed abbandono: benvenuti nel parco giochi di frazione Massa. Ecco come si presenta il parco giochi sito in una delle più estese frazioni di Maratea: la famigerata Massa. L’area, inaugurata da soli due anni, sembra essersi adeguata allo stato di decadenza che già da diverso tempo caratterizza la Perla del Tirreno. Erbacce, degrado e manto stradale dissestato fanno ormai da padroni in un luogo che dovrebbe garantire la massima sicurezza ai nostri piccoli. Illuminazioni ormai inesistenti e cavi elettrici barbaramente dismessi impediscono uno stato di tranquillità generale, che porta genitori e non solo a frequentare altri luoghi maggiormente adibiti allo svago dei loro bambini. Alla luce di tutto ciò, viene spontaneo chiedersi di cosa si stiano occupando i due consiglieri di maggioranza, apparentemente ciechi e sordi dinanzi a cotanta incuria. Questi sono problemi da risolvere. E’ il compito di consiglieri ed assessori farsi portavoce dei disagi per poi risolverli.