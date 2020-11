Coronavirus, positivi altri 224 lucani in un solo giorno. Aumentano i ricoverati anche in terapia intensiva: sono 15

Sono 224 i lucani positivi al virus diagnosticati nelle ultime 24 ore rispetto ai 1.643 tamponi processati. Un numero record e preoccupante.

I nuovi positivi: 2 Accettura, 1 Acerenza, 7 Avigliano, 1 Bella, 1 Brienza, 11 Ferrandina, 1 Filiano, 3 Garaguso, 6 Genzano, 1 Grassano, 2 Grottole, 18 Irsina, 18 Lavello, 2 Marsicovetere, 41 Matera, 5 Melfi, 1 Miglionico, 2 Moliterno, 23 Montalbano Jonico, 1 Montemilone, 2 Montescaglioso, 3 Nova Siri, 6 Palazzo, 1 Pietragalla, 4 Pisticci, 2 Policoro, 4 Potenza, 1 Rapolla, 9 Rionero in Vulure, 3 Ripacandida, 4 Rotonda, 1 Ruoti, 4 Salandra, 1 Sant’Arcangelo, 2 Scanzano Jonico, 6 Stigliano, 1 Tolve, 1 Tramutola, 12 Tricarico, 9 Venosa, 1 Viggiano. Oltre ai 224 positivi lucani, tra i tamponi processati anche quelli positivi di 39 pugliesi diagnosticati in Basilicata, 1 pakistano domiciliato a San Fele e un uomo di Coriano (Rimini) domiciliato a Rotonda,

I guariti nelle ultime 24 ore sono 11: 3 a Potenza, 2 Marsicovetere, 1 Marsiconuovo, 2 Melfi, 1 Rionero, 1 San Chirico Nuovo domiciliato a Irsina e 1 di Francavilla domiciliato a Potenza.

La situazione negli Ospedali. Aumenta il numero dei ricoverati, per un totale di 104: al “Madonna delle Grazie” di Matera 28 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 9 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 22 nelle malattie infettive, 14 in medicina d’urgenza, 19 in pneumologia e 6 in terapia intensiva.

Claudio Buono