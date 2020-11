Guasto all’autobus e restano a piedi gli operai di Bella diretti alla FCA. Ferrone: “Ennesimo guasto, bisogna intervenire”

“Sempre più complicata la situazione trasporti FCA sulla tratta Bella-San Nicola di Melfi. Per l’ennesima volta un autobus si è fermato causa guasto, rimanendo gli operai in strada in attesa di un autobus sostitutivo. Ancora una volta a pagare le conseguenze sono gli operai”. A denunciarlo è Carmine Ferrone, assessore alle Infrastrutture del Comune di Bella e responsabile di Art. 1 per l’Area Marmo Platano Melandro. “Il problema persiste da anni ma pare che la ditta stia approfittando di questo periodo delicato che stiamo attraversando dove i riflettori sono concentrati su altro. Tanti sono i problemi da attenzionare, verificare, risolvere. Gli enti preposti, Provincia e Regione, non possono fare finta di nulla, di mezzo c’è la vita delle persone, di padri e madri di famiglia che nonostante la paura sono costretti ad utilizzare mezzi pubblici per recarsi a lavoro. Provincia e Regione hanno il dovere di controllare, perché accade tutto questo. La domanda nasce spontanea: i mezzi hanno la revisione regolare? Se si, chi li ha revisionati? I mezzi sono talmente obsoleti che non ci vuole un tecnico specializzato per dire che non sono in condizioni di transitare. Sono dei rottami”. “Provincia e Regione – ha aggiunto Ferrone – sono corresponsabili di tutto questo. Li invito ad intervenire con celerità affinché si risolve il problema. Qualche giorno fa ho espresso una soluzione sui trasporti. Provvedere all’acquisto di nuovi mezzi per sopperire all’emergenza e per addivenire ad un nuovo parco mezzi. Credo sia arrivato il momento. La Regione faccia sua la mia proposta. I lavoratori non possono più vivere nel disagio, nella precarietà e nella sofferenza quotidiana”.

redazione