A Vietri di Potenza il primo caso di contagio da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria

Primo caso di contagio da Covid-19 a Vietri di Potenza. La Porta della Lucania era uno dei pochissimi paesi lucani dove, sin da febbraio, non era stato registrato alcun contagio. A dare ufficialità del primo caso è il sindaco, Christian Giordano. “Nel pomeriggio di oggi abbiamo avuto conferma di un primo caso di Coronavirus anche a Vietri di Potenza. La persona sta bene e a lei auguro a nome mio e della comunità vietrese una pronta guarigione. Sono in contatto con l’Asp ed è stato attivato il relativo protocollo sanitario. Si sta provvedendo a mettere in quarantena tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con la persona risultata positiva. Nei prossimi giorni si provvederà ad effettuare ulteriori tamponi; intanto abbiamo già attivato le misure precauzionali volte a contenere e limitare il contagio. E’ il momento di mantenere la calma evitando inutili allarmismi. Rinnovo l’invito al rispetto rigoroso di ogni Decreto, Ordinanza o Provvedimento. Ne usciremo, bene, come sempre!”.

Vietri di Potenza è stato il primo paese in regione che sin da marzo si è attivato a fare diverse centinaia di test rapidi. Che continueranno, particolarmente in questi giorni, insieme ai tamponi.

Claudio Buono