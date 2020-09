“Gusto Italia in Tour” arriva nel caratteristico centro storico di Potenza. Il Villaggio del Gusto ospiterà il meglio del Made in Italy, i prodotti tipici delle regioni Italiane, le eccellenze eno-gastronomiche, i sapori e le tradizioni dei territori, l’artigianato artistico e tipico italiano di qualità. Quattro giorni con gli artigiani del gusto dal 24 al 27 settembre. Per info 375.5643480.

