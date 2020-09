Giornate Europee del Patrimonio, il 26 e 27 settembre iniziative anche in Basilicata organizzate dalla Soprintendenza

Due sono le iniziative promosse dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (26-27 settembre 2020)

Sabato 26 settembre 2020, il collaborazione con il Museo archeologico provinciale di Potenza (via Lazio n. 18), si svolgerà la manifestazione “Archivi e archeologia”. Nel corso della visita, tramite l’ausilio dei preziosi documenti dell’Archivio storico del Museo provinciale e alcuni reperti archeologici sarà messa in luce l’importanza delle fonti archivistiche per la storia della ricerca archeologica e, di conseguenza, per una corretta politica di tutela e valorizzazione dei beni archeologici stessi. Le visite avranno luogo nei locali del Museo nel rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia di Covid 19. Pertanto l’accesso è riservato a gruppi di 15 persone per volta nei seguenti orari: 9.30; 10.30; 11.30. Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere comunicate telefonicamente entro il 24 settembre 2020 al Museo (0971.444833) o alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata (tel. 0971.24868). I partecipanti, muniti di mascherina, potranno accedere alle visite guidate con una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi. È raccomandata la massima puntualità.

Nella stessa mattinata di sabato 26 settembre, a Matera, nella Sala Laura Battista della Biblioteca provinciale “T. Stigliani”, alle ore 11.00, avrà luogo un convegno di presentazione del progetto di mappatura delle fonti musicali in Basilicata promosso dall’Associazione culturale Mnemosine-E.T.S. di Matera. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la citata Associazione e con la Provincia di Matera, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Matera, della Conferenza episcopale di Basilicata, del Comitato regionale dell’UNPLI e della SIAE. Nel corso della manifestazione sarà allestita una mostra di documenti dell’Archivio del maestro Giovanni Orsomando, custodito dall’Associazione Mnemosine. Nel corso del convegno interverranno, tra gli altri: Francesco Coviello (presidente dell’Associazione Mnemosine), Giampaolo D’Andrea (consigliere MiBACT), Antonella Nota (direttrice della Biblioteca “T. Stigliani”). Le conclusioni saranno affidate ad Annalisa Rossi, soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia, Puglia e Basilicata.