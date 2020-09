A Tito verrà costruita una torre atmosferica alta 100 metri. Infrastruttura che consoliderà il ruolo strategico in Europa del CNR

E’ stato consegnato al Comune di Tito il progetto definitivo che il CNR-IMAA (Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha redatto nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca europea “Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI)”. Il progetto riguarda i lavori di realizzazione di una torre atmosferica con struttura in acciaio che sarà collocata nell’area industriale di Tito, all’interno del perimetro dell’ASI. La torre sarà in acciaio, alta circa 100 m e dotata di una strumentazione tecnologica e all’avanguardia che permetterà di effettuare misure di alta precisione sul ciclo del carbonio e dei gas a effetto serra.

Un’infrastruttura che di certo consoliderà il ruolo strategico in Europa del Cnr di Tito nel settore della ricerca sull’osservazione dei dati atmosferici. Per questo motivo il Comune di Tito è partner dell’iniziativa, ritenendola in completa sintonia con il progetto d’implementazione di un sistema di monitoraggio ambientale comunale a cui sta lavorando da tempo, in linea con l’idea che i sistemi territoriali debbano accrescere l’investimento sulla ricerca. Il Comune di Tito resta a disposizione, insieme ai responsabili di progetto del Cnr, per illustrare il progetto depositato in comune a coloro che ne faranno richiesta. Per informazioni cliccare qui per essere re-indirizzati sulla pagina dedicata sul sito del Cnr.