Campagna “Safety Days” della Polizia nel Potentino. Circa 150 violazioni rilevate per guida senza cintura e col cellulare ed eccesso di velocità

Con riferimento alla Campagna Roadpol denominata “Safety Days”, iniziativa partita il 16 settembre e che proseguirà fino al 22 settembre 2020 con il supporto della Commissione Europea, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, nella giornata del 16 – “Giornata a zero vittime della strada” – , ha provveduto a pianificare servizi di vigilanza stradale sugli itinerari compartimentali con l’impiego di n. 103 pattuglie ed un totale di n. 358 veicoli controllati su n. 93 posti di controllo, con n. 167 di veicoli contravvenzionati. In particolare in detto giorno, in Napoli, di intesa con la locale Questura è stato svolto uno specifico servizio in A56 Tangenziale di Napoli mediante l’utilizzo dell’Ufficio Mobile della Polizia di Stato (Camper).

Altresì, a Potenza, sono stati effettuali servizi filmati presso la Sottosezione Stradale di Lagonegro, concernenti le attività specifiche poste in essere nell’ambito della manifestazione in oggetto, trasmessi nell’edizione di ieri del TG3 Regionale. Nell’ambito compartimentale si comunicano i risultati di seguito ottenuti: sono stati rilevati n. 5 incidenti (-3 rispetto al 2019) con nessun esito mortale (-1 rispetto al 2019), n. 1 con feriti (-2 rispetto al 2019) con n. 2 persone ferite (-4 rispetto al 2019), n. 3 con danni a cose. Sono state rilevate n. 82 violazioni per limite di velocità per veicoli e mezzi pesanti di cui n. 13 contestate su strada, n. 8 violazioni per limite di velocità per motoveicoli con sistema I ATX, telelaser e altro, n. 32 violazioni per sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), n. 14 violazioni per uso cellulare (art. 173 CdS) e nessuna violazione relativa all’uso del casco protettivo (art. 171 CdS).