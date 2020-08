“Pignola in Blues”, la 14^ edizione si farà in due tappe il 29 agosto e 6 settembre

Pignola in Blues XXIV edizione. Sebbene in ritardo rispetto al consolidato appuntamento di Luglio e con le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, l’associazione culturale Cross Roads non rinuncia all’organizzazione di uno tra i più noti e attesi festival del Sud Italia. Sabato 29 Agosto e domenica 6 Settembre le due date

Ne hanno viste tante i ragazzi dell’associazione culturale Cross Roads negli oltre vent’anni del Pignola in Blues. Ma nessuna difficoltà è riuscita ad impedire lo svolgersi della manifestazione. Certo l’evento straordinario di una pandemia proprio non l’avevano messo in conto. Nulla, però, può fermare la voglia di musica; il lockdown e l’incertezza sull’evolversi della diffusione dei contagi nei prossimi mesi, hanno piuttosto contribuito ad aumentare il desiderio di una parentesi taumaturgica di svago e di condivisione. E allora, sebbene in ritardo rispetto al consolidato appuntamento di Luglio e con le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, il Cross Roads non rinuncia all’organizzazione della XXIV edizione, una limited edition, di uno tra i più noti e attesi festival del Sud Italia.

Sabato 29 Agosto e domenica 6 Settembre le due date. La location dei concerti non sarà la piazza e gli ingressi, sempre gratuiti, saranno controllati e contingentati. Non saranno poi tre giorni, come è sempre stato nel terzo fine settimana di Luglio, ma due serate non consecutive.

“Ciò che resta invariato però -ci tiene a sottolineare il Presidente del Cross Roads Domenico Di Lascio – è l’elevata qualità artistica del festival. Dando come sempre spazio sia alle migliori band nazionali e che ai grandi artisti internazionali”. Ad ospitare la manifestazione sarà La Villa Resort in vico Europa a Pignola. Sabato si esibiranno i Walking trees e Kevin Devy white band. Domenica sarà la volta di Louisiana Gamblers e North East Blues Band, Lazzarin – Pandolfi – Sponza. I posti vanno riservati su Eventbrite, la piattaforma che gestisce le prenotazioni per gli eventi live.

Ulteriori informazioni e curiosità sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione e sul sito www.crossroadspignola.it.