Truffe nel Potentino, i Carabinieri arrestano un 32enne che si spacciava come avvocato

Un 32enne napoletano è stato arrestato dai Carabinieri delle stazioni di Vaglio Basilicata e Ruvo del Monte perchè ritenuto responsabile di rapina e truffa aggravata. L’arresto è stato eseguito su richiesta del Gip di Potenza, a conclusione di una dettagliata attività di indagine. In particolare, si tratta di uno dei tanti truffatori che contattano telefonicamente gli anziani spacciandosi per postini, avvocati e la solita truffa dei falsi incidenti. In aprticolare, nel dicembre del 2017 una signora di 88 anni di Ruvo del Monte è stata truffata dopo che il napoletano le aveva fatto credere che il nipote aveva causato un incidente stradale. In quel caso, presentatosi a casa dopo la telefonata, il 32enne napoletano si fece consegnare 1000 euro in contanti e monili in oro. Due anni dopo, aprile 2019, stessa truffa a Vaglio Basilicata, ai danni di una 87enne. Bottino di 250 euro e una collanina d’oro. I Carabinieri hanno smascherato il truffatore analizzando le immagini della videosorveglianza e grazie anche al riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime e da un testimone. Il napoletano 32enne si trova agli arresti domiciliari.

redazione