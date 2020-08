Covid-19, oltre 4mila lucani sono entrati in contatto con il virus. Questo l’esito dell’indagine di siero-prevalenza

Sono almeno 4.247 i lucani che sono entrati in contatto con il Covid-19. E’ questo l’esito dell’indagine di siero-prevalenza su Sars-Cov-2 effettuata in Italia dal 25 maggio al 12 luglio. Insomma, molti di più dei casi diagnosticati a seguito dell’effettuazione dei tamponi. Mentre in Italia Sono 1 milione 482 mila le persone che sono entrate in contatto con il virus. Vale a dire il 2,5% della popolazione residente, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2. Quelle che sono entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l’identificazione del Rna virale. Si tratta dei primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat.

