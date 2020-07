Potenza, deiezioni canine in città. Agenti in borghese della Polizia Locale sanzionano i proprietari dei cani

Intensificati, nel corso dell’ultima settimana, i controlli della Polizia locale per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di raccolta delle deiezioni canine. Pattuglie in borghese dalle 6 del mattino hanno vigilato su diverse zone cittadine, in particolare nelle vie, vicoli e piazze del centro storico, oltre che nei parchi cittadini. Rilevate 8 infrazioni, sanzionate ai sensi dell’ordinanza sindacale che prevede contestazioni dell’importo di 50 euro ciascuna. “E’ un’attività – spiega la comandante Anna Bellobuono – che ha riscontrato risultati incoraggianti già nell’ambito della singola settimana, con gli operatori che hanno notato comportamenti più responsabili con il passare dei giorni, anche in virtù del passaparola che evidentemente c’è stato riguardo ai maggiori controlli. Proseguiremo con questo tipo di attività, per la quale abbiamo ricevuto anche il plauso di diversi cittadini che, a onor del vero, in larghissima maggioranza rispettano le regole. Il decoro, l’osservare le norme, l’attenersi alle prescrizioni per far sì che la convivenza sia il più possibile rispettosa del prossimo, sono aspetti che il vivere civile, ancor prima di sanzioni e leggi, dovrebbe suscitare in tutti. Siamo fiduciosi che ciò possa accadere sempre di più e, il nostro impegno, seguendo gli input che ci giungono dall’Amministrazione comunale, sarà costantemente assicurato anche durante il periodo estivo, per far sì che i comportamenti virtuosi diventino sempre più norma per i nostri concittadini” conclude la Bellobuono.