AGGIORNAMENTO – Coronavirus in Basilicata, sono 46 le persone attualmente positive al virus. Tutti i dettagli

AGGIORNAMENTO DEL 22.7.2020 – ORE 11:50 – Nella giornata di ieri, in Basilicata, sono stati analizzati 269 tamponi. Di questi, 33 sono dei migranti di nazionalità del Bangladesh ospiti in due strutture di accoglienza lucane, a Potenza ed Irsina. I 33 si aggiungono agli altri 3 bengalesi già positivi nei giorni scorsi. Le due strutture sono presidiate dalle forze dell’ordine. In totale, sono 44 le persone positive al virus in Basilicata. Di seguito, tutti i casi di contagio nei centri lucani.

Potenza: 26 migranti del Bangladesh positivi al coronavirus. Sono tutti in isolamento presso un centro di accoglienza situato nei pressi della Stazione Inferiore di Potenza;

Irsina: 10 migranti del Bangladesh positivi al coronavirus. Sono tutti in isolamento presso un centro di accoglienza;

Policoro: 1 caso di positività su una donna di nazionalità bulgara arrivata in città venerdì scorso insieme al figlio. Lei è risultata positiva al tampone, lui no;

Moliterno: 1 caso di positività su cittadino rientrato da Bologna per lavoro. L’uomo si trova in quarantena da quando è arrivato in paese, dopo aver saputo della positività di un suo collega (erano stati a stretto contatto);

Avigliano: 1 giovane residente in una frazione è rientrato da Bologna ed è risultato positivo al coronavirus;

Materano: 1 immigrato di nazionalità indiana è risultato positivo al tampone.

Oltre ai casi appena citati, ci sono altri 4 casi già noti da tempo: due cittadini residenti in Basilicata già da tempo positivi al virus. Entrambi si trovano entrambi in isolamento domiciliare. Inoltre, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza si trovano ricoverate due persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati. Per quest’ultimi 4 casi, i tamponi già ieri hanno dato ancora esito positivo e quindi non c’è ancora la guarigione.

Quindi in totale, sul territorio lucano attualmente ci sono 44 persone positive al Covid-19. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.793 tamponi, di cui 44.330 risultati negativi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:40 DEL 22.7.2020 – Ci sarebbero altri due casi di contagio da Covid-19 nel Comune di Colobraro. Il numero totale, se confermati, salirebbe da 44 a 46.

Claudio Buono