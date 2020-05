Palestre, centri sportivi, centri benessere e centri ricreativi: in Basilicata sospensione attività prolungata al 3 giugno

In Basilicata le attività in palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri e circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi non saranno consentite fino al 3 giugno e non più fino al 25 maggio. Lo prevede una nuova ordinanza sull’emergenza coronavirus firmata oggi dal presidente della Regione, Vito Bardi. (ANSA)